В Алматы дотла сгорел Mercedes

Ночью 16 декабря в Алматы дотла сгорел легковой автомобиль Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на парковке перед гипермаркетом Magnum на Момышулы, между проспектами Рыскулова и Райымбека. Как рассказал владелец машины, возгорание произошло по пути. На место он вызвал пожарных они приехали и потушили то, что осталось от машины.

При этом в соцсетях очевидцы утверждают, что машина загорелась после того как на ней подрифтовали.

Восстановлению авто не подлежит.

Напомним, накануне в Алматы на проспекте аль-Фараби сгорел Volkswagen.