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В Алматы дотла сгорел Mercedes

16 декабря 2017, 07:43

ЧП произошло на парковке перед гипермаркетом.

Ночью 16 декабря в Алматы дотла сгорел легковой автомобиль Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на парковке перед гипермаркетом Magnum на Момышулы, между проспектами Рыскулова и Райымбека. Как рассказал владелец машины, возгорание произошло по пути. На место он вызвал пожарных они приехали и потушили то, что осталось от машины.

При этом в соцсетях очевидцы утверждают, что машина загорелась после того как на ней подрифтовали.

Восстановлению авто не подлежит.

Напомним, накануне в Алматы на проспекте аль-Фараби сгорел Volkswagen.


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