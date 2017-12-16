В Алматы дотла сгорел Mercedes
ЧП произошло на парковке перед гипермаркетом.
Ночью 16 декабря в Алматы дотла сгорел легковой автомобиль Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.
ЧП произошло на парковке перед гипермаркетом Magnum на Момышулы, между проспектами Рыскулова и Райымбека. Как рассказал владелец машины, возгорание произошло по пути. На место он вызвал пожарных они приехали и потушили то, что осталось от машины.
При этом в соцсетях очевидцы утверждают, что машина загорелась после того как на ней подрифтовали.
Восстановлению авто не подлежит.
Напомним, накануне в Алматы на проспекте аль-Фараби сгорел Volkswagen.
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