Поветкин "перешагнул" через Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира

Российский боксер Александр Поветкин победил румына Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает ТАСС.

Поединок, состоявшийся в пятницу в Екатеринбурге, завершился победой Поветкина единогласным решением судей - 120:107, 120:108, 119:108.

Хаммер запомнился лишь парой эпизодов в концовках нескольких раундов, когда его встречные удары достигали челюсти россиянина и даже пошатывали Поветкина. Однако данные эпизоды не оказали влияния на результат, а сам румынский боксер получил штраф по очкам за неподобающее ведение боя, он наваливался на Поветкина в клинче и активно работал локтями, что несет в себе опасность нанесения травмы.

Сразу после боя Поветкин прошел допинг-контроль. В активе Поветкина теперь 33 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение.

Поветкин впервые вышел на ринг после полного оправдания за нарушение антидопинговых правил. Последней организацией, снявшей с него ограничения в выступлениях, стал Всемирный боксерский совет (WBC), в ноябре объявивший, что с 6 декабря завершает бессрочную дисквалификацию и разрешает спортсмену боксировать в поединках под своей эгидой. В июле три другие престижные организации - WBA, Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) - вернули Поветкина в свои рейтинги, а две первые санкционировали его поединок с украинцем Андреем Руденко за титул интернационального чемпиона, который россиянин выиграл по очкам.

Бой с Джошуа в Англии летом

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет британец Энтони Джошуа. Джошуа известен своей победой над украинцем Владимиром Кличко, которая завершила карьеру украинского боксера. 28-летний Джошуа также владеет титулами по версии WBA, IBF и Международной боксерской организации (IBO).

Поединок Поветкина против Джошуа может пройти в Великобритании уже будущим летом. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Мы общались с промоутером Джошуа, интерес есть, - сказал Рябинский. - Это могло бы быть в следующем году, летом. Мы хотим, чтобы бой прошел в Великобритании, нам надо боксировать и за рубежом".

Сам Поветкин также выразил согласие на проведение данного поединка. "Джошуа - совсем другой соперник. Там будет другая подготовка и другой бой. Конечно, я готов [провести бой летом в Великобритании]", - сказал Поветкин журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о бое против Хаммера, россиянин заметил, что его соперник на планировал побеждать и хотел "просто уйти с ринга на своих ногах". Что касается боя с Джошуа, то британец в настоящий момент ведет переговоры об объединительном поединке с чемпионом WBO Джозефом Паркером из Новой Зеландии.

Тренер Поветкина Иван Кирпа считает своего подопечного опасным оппонентом для Джошуа. "Хаммер конечно был опасен, но до той поры, пока не опустил руки в последних двух раундах, - сказал Кирпа. - Джошуа очень опасен во всем, но и Саша опасен для него".

Паркер и Уайлдер пока не близко

Чемпион WBO Паркер вел переговоры о бое с Поветкиным, однако запросил слишком большую сумму за проведение поединка. По неофициальным данным более 4 млн долларов. На данный момент официально Поветкин не является претендентом на титул WBO, данной резолюции организация еще не выпускала. Не исключено, что подобное произойдет в ближайшее время, а новозеландца обяжут провести поединок с россиянином.

Что касается американца Деонтея Уайлдера, являющегося чемпионом мира по версии WBC, то Поветкин в настоящий момент судится с американцем в США по поводу срыва поединка из-за обнаружения в допинг-пробе россиянина мельдония перед боем в 2016 году. Сам Поветкин вернется в рейтинг Всемирного боксерского совета в начале 2018 года.

На данный момент более реальным выглядит бой Поветкина против Паркера, но при этом новозеландец должен будет отказаться от объединительного поединка с Джошуа.

Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС