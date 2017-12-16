Лавров: Центральная Азия может стать следующей целью террористов

Мелкие группы террористов "Исламского государства" (запрещенная в РК террористическая организация) в Сирии будут уничтожены, но часть боевиков ушла на север, их следующей целью могут стать страны Центральной Азии. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.

В целом бандформирования в Сирии побеждены, констатировал министр. "Там остались, конечно, разрозненные какие-то группки мелкие. Они будут добиты, тут сомнений нет", - добавил он.

Однако немалое количество террористов ушло при попустительстве США из Сирии в Ирак, где у России не было полномочий для ведения боевых действий. "Мы им (западной коалиции) передали информацию, сказали, что вы должны эту группу ликвидировать, а они сказали, что делать этого не будут. Это, конечно, неприемлемая позиция, но, к большому сожалению, она в американские подходы проникает очень глубоко", - отметил Лавров.

По его мнению, следующей целью ИГ могут стать республики Центральной Азии. "Мы встревожены тем, что на границе с нашими соседями, союзниками, центральноазиатскими странами, игиловцы наращивают свое присутствие", - заявил глава МИД. Прежде всего, пояснил он, в Афганистане они стремятся на север. "Это, конечно, наводит на мысли, что Центральная Азия является следующей целью", - считает он.

Россия, по словам министра, в рамках ОДКБ, ШОС, по линии МИД, силовых ведомств, разведок, министерств обороны, вырабатывает с партнерскими государствами совместные планы по борьбе с террористической угрозой.

Источник: РГ. Фото: РИА Новости