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NASA cообщило о сближении крупного астероида с Землёй

16 декабря 2017, 08:48

Учёные относят Фаэтон к числу "потенциально опасных" небесных тел, столкновение которых с планетой может привести к серьёзным последствиям.

Специалисты NASA рассказали о приближении 16 декабря к Земле крупного астероида (3200) Фаэтон. Об этом сообщает сайт американской организации.

Отмечается, что Фаэтон, диаметр которого составляет 4,8 километра, пролетит в десяти миллионах километров от Земли, что в 27 раз превышает расстояние от нашей планеты до Луны.

Учёные НАСА считают Фаэтон "потенциально опасным" небесным телом, а в случае их столкновения с планетой она может получить серьёзный ущерб. Впервые о существовании астероида в мире узнали в 1983 году благодаря фотографии, сделанной с борта космического корабля.

В NASA подчеркнули, что следующий раз сближение Фаэтона, который пересекает орбиты четырёх планет от Меркурия до Марса, случится лишь в 2093 году.

Фото: © NASA. Источник: Лайф


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