Аким Астаны поздравил жителей и гостей столицы с Днем независимости

Аким Астаны Асет Исекешев поздравил жителей и гостей столицы с Днем независимости Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу медиацентра Астаны.

Исекешев пожелал счастья, крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и согласия, уверенности в завтрашнем дне.

"Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан! 16 декабря 1991 года на политической карте мира появилось новое государство – Республика Казахстан. 26 лет назад под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева мы начали собственный, казахстанский путь, который получил заслуженное признание мирового сообщества. И сегодня наше государство под руководством Первого Президента страны, Лидера нации продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования", - сказал Исекешев.

Он отметил, что за эти годы удалось достичь многого: определены государственные границы, приняты Конституция, национальная валюта.

"Свидетельством признания Казахстана мировым сообществом является председательство в таких авторитетных международных организациях, как ОБСЕ, Организация Исламского сотрудничества, ШОС. Успехов и процветания нашему Отечеству – суверенному Казахстану!" - поздравил аким.

Фото с сайта massagan.kz