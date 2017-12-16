Аэропорт Шымкента возобновил работу
Рейсы проводятся в обычном режиме.
Ограничение на полеты в аэропорту города Шымкент сняты раньше прогнозируемого срока, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.
В сообщении ведомство уточняет, что 16 декабря в районе 05:00 утра видимость по горизонтали составила 1400 м, по вертикали - 150 м. Утренний рейс DV 701 авиакомпании SCAT, запланированный на 06:30, вылетел по расписанию.
«Аэропорт работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Напомним, 15 декабря аэропорт Шымкента с 16.00 часов был закрыт из-за тумана. Более 10 рейсов пришлось отменить. Прогнозировалось, что улучшение до 1200 м горизонтальной видимости произойдет в 11.00 16 декабря.
Фото с сайта avia2.ru
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