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Аэропорт Шымкента возобновил работу

16 декабря 2017, 09:44

Рейсы проводятся в обычном режиме.

Ограничение на полеты в аэропорту города Шымкент сняты раньше прогнозируемого срока, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

В сообщении ведомство уточняет, что 16 декабря в районе 05:00 утра видимость по горизонтали составила 1400 м, по вертикали - 150 м. Утренний рейс DV 701 авиакомпании SCAT, запланированный на 06:30, вылетел по расписанию.

«Аэропорт работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря аэропорт Шымкента с 16.00 часов был закрыт из-за тумана. Более 10 рейсов пришлось отменить. Прогнозировалось, что улучшение до 1200 м горизонтальной видимости произойдет в 11.00 16 декабря.

Фото с сайта avia2.ru


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