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В Facebook раскрыли секрет счастливого использования соцсетей

16 декабря 2017, 10:00

Чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям, решили специалисты.

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке признали, что постоянный просмотр ленты новостей в соцсети негативно сказывается на психическом здоровье пользователей. Результаты анализа опубликованы в работе «Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред», сообщает techcrunch.com.

Среди студентов Мичиганского университета был проведен специальный эксперимент. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Исследователи Facebook выдвинули предположение, что «чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям».

В то же время Facebook призывает больше времени проводить в соцсети. Для того чтобы пребывание там было более приятным, дается совет больше общаться со своими друзьями и обмениваться сообщениями в небольших группах.

Фото: Jeff Chiu / AP. Источник: Лента.ру


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