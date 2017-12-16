Ясная погода порадует казахстанцев в День независимости
Сохраняется погода без осадков в большинстве регионов страны.
16 декабря в Казахстане синоптики прогнозируют ясную погоду, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
На территории республики по-прежнему сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.
В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области - местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18-23 м/с. В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы ясно, -2.
В Астане ясно, -15.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото с сайта tumix.ru
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