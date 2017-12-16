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Ильхам Алиев: Казахстан достиг значительных успехов в укреплении государственности

16 декабря 2017, 10:37

Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья, братскому народу Казахстана - постоянного мира и благосостояния.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает собственный корреспондент BNews.kz со ссылкой на официальный сайт главы Азербайджана.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Казахстан - Днем независимости», - говорится в поздравлении.

По словам Ильхама Алиева, братский Казахстан завоевал значительные успехи в деле укрепления государственности, социально-экономической и гуманитарной сферах, стал активным и авторитетным членом мирового сообщества.

«Верю, что в соответствии с волей наших народов, обладающих общим историческим прошлым и национально-духовными ценностями, азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения, наши дружба и партнерство, основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, благодаря совместным усилиям будут развиваться и дальше», - отметил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья, братскому народу Казахстана - постоянного мира и благосостояния.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном установлены 27 августа 1992 года. Именно Казахстан стал пер­вой постсоветской тюркоязычной республикой, с которой Азербайджан соз­дал двусторонние политические отношения после восстановления независимости. На сегодняшний день отношения между двумя странами считаются наиболее благоприятными на постсоветском пространстве.


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