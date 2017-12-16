Трамп сравнил с мусором мигрантов, приехавших в США по визовой лотерее

Американский государственный лидер Дональд Трамп, выступая в Национальной академии ФБР, призвал полностью изменить миграционную систему в стране, чтобы не допустить проникновения в США нежелательных граждан.

Как пишет ТАСС, в своей речи Трамп заявил, что другие страны в рамках визовой лотереи дают США «своих худших людей». «Они выбрасывают их, как мусор», – заявил Трамп. Он считает, что лотерею стоит заменить на систему миграции, основанную на заслугах людей. Также он призвал сделать все возможное для прекращения так называемой «цепной миграции», когда иностранцы переезжают в США по мотивам воссоединения семьи.

Трамп напомнил слушателям о двух недавних терактах в Нью-Йорке. По его словам, один из террористов выиграл визовую лотерею, а второй смог переехать в США благодаря механизму «цепной миграции».

Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке случился теракт. Уроженец Бангладеш привел в действие самодельное взрывное устройство, из-за чего были ранены несколько граждан.

Фото Jonathan Ernst / Reuters