В Алматы прошло торжественное возложение цветов к Монументу Независимости РК

В Алматы в день 26-летия Независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Независимости. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, Совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники Декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу независимости на Площади Республики.

В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.