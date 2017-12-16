Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы прошло торжественное возложение цветов к Монументу Независимости РК

16 декабря 2017, 11:41

16 декабря страна отмечает 26 годовщину независимости.

В Алматы в день 26-летия Независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Независимости. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, Совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники Декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу независимости на Площади Республики.

В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...