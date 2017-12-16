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Димаш Кудайберген рассказал о себе на Центральном телевидении Китая

16 декабря 2017, 12:09

В развернутом интервью казахстанский исполнитель познакомил китайцев с творчеством Абая.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген дал интервью Центральному телевидению Китая CCTV.com. Видео с отрывками интервью певец разместил в Инстаграм, пишет «Казинформ».

В интервью CCTV.com свое повествование о становлении как личности, творческом пути Димаш начал словами Абая Кунанбаева «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң, арқалан». Он рассказал о том, что с ранних лет привык быть занятым, полдня он проводил за уроками, остальные полдня посвящал музыке. И то, что он в 22 года стал известен не только в Казахстане и Китае, но и в мире, благодаря своим фанатам, - это большой, ежедневный труд, который не дается так просто.

Певец выразил благодарность китайскому международному конкурсу I am a singer, который сделал его узнаваемым далеко за пределами Казахстана.

Фото с сайта inform.kz

Интервью сопровождается кадрами выступлений Димаша на конкурсах, концертах.

В Китае Димаш находится в рамках своего первого мирового турне. Сегодня в городе Чанша в Китае состоится сольный концерт казахстанского певца.

Как сообщалось ранее, казахстанский певец Димаш Кудайберген занял второе место в финале китайского международного конкурса Singer 2017. Участие в этом конкурсе принесло признание таланта певца за рубежом. На состоявшемся этим летом в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) он стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года».

Ранее Димаш становился обладателем номинаций: «Самый узнаваемый певец Азии», «Самый популярный певец на международном уровне», «Самый лучший певец года» и «Самый узнаваемый зарубежный певец».

Отметим, исполненные Димашем на разных этапах конкурса Singer, проходившем в Китае, песни «Қоңыр күз», «Uptown Funk», «Adagio» мен «SOS d'unterrien en détresse», «Ұмытылмас күн», «All By Myself» және «Дайдидау» были включены в рейтинг «Новые песни Азии» (Freshasia music).

Первый сольный шоу концерт Димаша Кудайбергена в Казахстане «Бастау» состоялся 27 июня 2017 года. На этот вечер пришли 30 тысяч поклонников таланта исполнителя из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Большинство иностранных гостей составили граждане России и КНР.


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