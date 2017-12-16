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Спящий в метро Андрей Малахов попал на фото

16 декабря 2017, 12:37

Фотографию опубликовал он сам на своей странице в Instagram.

Спящий в метро телеведущий Андрей Малахов попал на фото. На этом снимке можно увидеть, как он лежит на сиденье в вагоне, сняв обувь, пишет РенТВ.

Фотографию опубликовал он сам на своей странице в Instagram.

"Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку... "Осторожно, двери закрываются! Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не идет...". Поезд, может, и не идет, но мы идем только вперед!", - сказано, в частности, к подписи к фото.

Пользователи оставили под снимком множество комментариев.

"Романтично", - сказано в одном из них.

"А снимал-то кто? Призрак?", - спросил еще один пользователь.

"Какой молодец, обувь снял. Поздравляю!", - пишет другой.

"Отличные ботинки. Могут украсть", - делится своим мнением еще один комментатор.


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