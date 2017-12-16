Новая книга Назарбаева станет учебником по новейшей истории – эксперт

Директор института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов высказал свое мнение по поводу новой книги Президента РК Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Книга Президента «Эра Независимости» - это совершенно уникальный документ. Это своего рода историческая публицистика. Глава государства в книге приводит не только какие-то сухие факты и цифры, но и дает свою оценку тому, как он переживал разные даты, события. Он вспоминает о своих встречах с ведущими лидерами мира, что они говорили о нас и как повлияли на развитие нашей страны. И впервые Президент рассматривает новейшую историю Казахстана через призму трех модернизаций», - сказал Гани Ныгыметов на презентации книги Главы государства.

Директор института Евразийской интеграции напомнил этапы прохождения всех трех модернизаций нашей страны.

«Когда произошла первая модернизация - в начале 90-х годов, с 1991-го по 1995-ый годы. 1996-1999 годы - это вторая модернизация, когда Казахстан от страниц рыночной экономики переходит к четкому планированию и четко ставит себе цель в виде стратегии «Казахстан-2030». В 2000-е годы начинается третья модернизация - в эти годы экономика Казахстана достигает высокого подъема, когда бурно начали развиваться все сферы экономики, мы получили максимальное развитие», - отметил Ныгыметов.

«Это вступление Казахстана в различные международные организации, это наши большие победы во внешней политике, - продолжил он. - Глава государства ставит перед Казахстаном новые задачи, такие как вхождение страны уже не в 50 развитых государств мира, а в 30».

В заключение Ныгыметов назвал книгу огромным подарком для всей казахстанской молодежи.

«Поэтому эта книга является готовым учебником по новейшей истории Казахстана. Это огромный подарок Президента ко Дню Независимости для всех студентов, для нашей молодежи. Это огромный труд, включающий его личные воспоминания, записи, его переговоры с ведущими политиками», - заключил он.

Напомним, 15 декабря в Астане состоялась презентация новой книги Главы государства «Эра Независимости». В книге ярко отражена суть казахстанской модели развития, её эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана. Благодаря первой и второй модернизации были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на всеобъемлющее обновление страны и её продвижение в число тридцати наиболее развитых стран мира в условиях новой глобальной реальности.

Фото с сайта inform.kz