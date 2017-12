В Норвегии кот пережил 40 минут стирки в стиральной машине

В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил сорок минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский сайт NRK.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. "Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться", — рассказывает мама Йоакима Аннет.

