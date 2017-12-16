В Костанае вскрыли капсулу времени

Послание 2067 году заложат в эту же капсулу времени и вскроют через пятьдесят лет.

Капсулу времени 1967 года вскрыли в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

Обращение к геологам XXI века было принято на собрании, посвященному 50-летию Октябрьской революции. Спустя полсотни лет послание с обращением вскрыли в геологическом музее областного центра.

Музей был свидетелем встреч двух поколений: на мероприятие собрались как молодые геологи, так и те, кто пятьдесят лет назад писал послание.

Капсула времени геологов сделана из горных пород. Внимание привлекает небольшая табличка, на которой надпись: «Будущему поколению геологов. Вскрыть в 2017 году».

Честь открыть капсулу досталась самому молодому из присутствующих геологов Талгату Исасеитову, заместителю руководителя по геологии МД «Севказнедра».

В капсуле находилось не только послание, но и карта полезных ископаемых, а также информация с именами создателей «Каменной шкатулки». Обращение советских геологов молодому поколению начиналось с рассказа о достижениях, и завершалось словами напутствия и надеждами на будущих специалистов.

«Обращаемся к будущему поколению геологов! Мы были пионерами освоения природных богатств степи Северного Казахстана. Начинали работы в неосвоенных местах, в тяжелые годы после Второй, и мы надеемся последней человечества мировой войны.Не было геологических карт, жилья, не хватало оборудования, снаряжения. Нам помогала романтика, вера в лучшее будущее», - зачитывал Талгат Исасеитов.

Нынешние геологи такую традицию не стали прерывать: последовав примеру геологов Северо-Казахстанского геологического управления, современники написали письмо-обращение к будущему поколению. Послание 2067 году заложат в эту же капсулу времени и вскроют через пятьдесят лет. При этом свои имена и подписи могли оставлять все присутствующие.



Фото с сайта alau.kz