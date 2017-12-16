В Алматинской области обезвредили группу воров-рецидивистов

Полицейские Алматинской обласи обезвредили группу воров, состоящих из бывших осужденных, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, в состав преступной группы входило семеро мужчин, каждый из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что задержанные лица специализировались на кражах и действовали на территории Раимбекского и Балхашского районов, схожих по малонаселенности и отдаленных друг от друга на значительное расстояние.

«Объектами их преступных посягательств становились сельские магазины, в которых вначале выводилась из строя камеры видеонаблюдения, а затем взламывались двери. Уже доказана их причастность к 6 кражам в Балхашском районе и 10 кражам, зарегистрированным в Раимбекском районе», - сообщили в областной полиции.

Воровскую группу отличала высокая организованность и мобильность. В состав входили жители нескольких районов региона в возрасте 22-35 лет. Все задержанные помещены сейчас под стражу.

«Ущерб по доказанным фактам краж уже составил несколько миллионов тенге. Следователи и сотрудники уголовного розыска продолжает проверку причастности обезвреженной группы к другим аналогичным фактам краж, где просматривается похожий почерк» - рассказали в ДВД.

В ведомстве отметили, что уголовное расследование, предусмотренное ст.188 УК РК, продолжается в производстве сотрудников Раимбекского РОВД, отличившиеся в установлении и задержании подозреваемых