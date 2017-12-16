Десятилетний школьник погиб при пожаре в Акмолинской области
Огнеборцы быстро приехали на место происшествия и потушили возгорание, но мальчика спасти не удалось
Пожар в Акмолинской области унес жизнь десятилетнего школьника, еще один человек был госпитализирован, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 15 декабря в пятиэтажном жилом доме в Щучинске. После поступления сигнала о возгорании в одной из квартир на место выехало несколько спецмашин.
Спасатели быстро потушили пожар, возникший на балконе квартиры на площади четырех квадратных метров. Однако в квартире было найдено тело десятилетнего мальчика, также пострадал 67-летний мужчина, он был доставлен в больницу.
Кроме того, были эвакуированы двое детей и один взрослый.
Причины возгорания устанавливаются.
Фото © Sputnik / Александр Кожохин
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