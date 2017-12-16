Десятилетний школьник погиб при пожаре в Акмолинской области

Огнеборцы быстро приехали на место происшествия и потушили возгорание, но мальчика спасти не удалось

Пожар в Акмолинской области унес жизнь десятилетнего школьника, еще один человек был госпитализирован, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 15 декабря в пятиэтажном жилом доме в Щучинске. После поступления сигнала о возгорании в одной из квартир на место выехало несколько спецмашин.

Спасатели быстро потушили пожар, возникший на балконе квартиры на площади четырех квадратных метров. Однако в квартире было найдено тело десятилетнего мальчика, также пострадал 67-летний мужчина, он был доставлен в больницу.

Кроме того, были эвакуированы двое детей и один взрослый.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото © Sputnik / Александр Кожохин