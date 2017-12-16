Ко Дню Независимости в Атырау прошла ночная продовольственная ярмарка

В ночь с 15 на 16 декабря жители Атырау смогли приобрести социально значимые продукты по сниженным ценам на муниципальном рынке "Сарайшык", сообщает Региональная служба коммуникаций.

В ярмарке приняли участие около 150 предпринимателей, 130 из них - осуществляют торговлю на рынке "Сарайшык" на постоянной основе, остальные 20 - предприниматели-оптовики.

Также свою продукцию общественности представили крестьянские хозяйства из Махамбетского и Индерского районов. По словам исполняющего обязанности начальника городского отдела предпринимательства и туризма Алтынай Сарсеновой, в ходе ярмарке цены на продукты питания были снижены на 20-30%.

- Если в обычные дни мясо стоит 1500 тенге, сегодняшняя цена - 1300-1350 тг, казы можно купить за 2000 тг, яйца - по 19 тенге за 1 штуку, - рассказала Алтынай Сарсенова.

Стоит отметить, что 5 тонн картофеля, которые реализовывался по 95 тг за кг, были распроданы в течение первых 45 минут.

- Время проведения ярмарки было выбрано для удобства горожан, чтобы они смогли сделать покупки перед праздником. Также мы запустили два временных маршрута из 6 автобусов до рынка: "Сарайшык" - мкр.Авангард, "Сарайшык" - ост.Академия, рассказала Алтай Сарсенова.

Стоит отметить, что ярмарка продолжится 16 и 17 декабря, она начнет свою работу с 9.00. По желанию горожан подобная ночная ярмарка будет проведена в канун Нового года.