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Linkin Park выпустили альбом в память о Честере Беннингтоне

16 декабря 2017, 15:01

Правообладатели отмечают, что трудно переоценить значение этого сборника, записанного в рамках так и не завершившегося турне.

Американский музыкальный коллектив Linkin Park выпустил новый концертный альбом One More Light Live в память о солисте группы Честере Беннингтоне, который покончил жизнь самоубийством летом 2017 года.

— Трудно переоценить значение этого концертного альбома, записанного в рамках турне, которому не суждено было завершиться в силу потрясшей весь музыкальный мир трагедии, — говорится в описании альбома в магазине Apple Music.

Всего в альбоме 16 песен, длительность его — 1 час 6 минут. Также правообладатели отмечают, что это "бесценный мастер-класс по созданию рок-шоу, где каждая пронизанная эмоциями строчка, победоносная гитарная партия и исступленный крик поклонника неуклонно ведут слушателя к грандиозному катарсису".

Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Известно, что музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. В одном из предсмертных интервью Беннингтон рассказывал о борьбе с демонами.

Источник: Лайф. Фото: соцсети


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