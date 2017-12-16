"Мира и процветания!": Жээнбеков поздравил казахстанцев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с Днем независимости страны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы КР.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех казахстанцев с Днем независимости Республики Казахстан. Выражаю уверенность, что кыргызско-казахстанские отношения в духе союзничества и стратегического партнерства и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах народов наших стран. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира и процветания», - отмечено в послании Главы государства.