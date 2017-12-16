Где может начаться Третья мировая война в 2018 году

Американский профессор, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли перечислил на страницах издания The National Interest пять регионов, в которых в 2018 году гипотетически может начаться Третья мировая война. Об этом сообщает РИА Новости.

"Миру удалось пережить 2017 год без возвращения к разрушительному конфликту с участием сверхдержав. В некоторых частях мира (особенно в Сирии) напряженность существенно снизилась. В других же и без того сложные ситуации обострились", — пишет он.

Первой страной в списке Фарли стала КНДР, ситуацию вокруг которой он считает самым серьезным внешнеполитическим кризисом настоящего времени. "Успехи Северной Кореи в разработке баллистических ракет вкупе с дипломатической неопытностью администрации Трампа создали необычайно опасную ситуацию", — отмечает профессор.

По его словам, просчеты как со стороны Пхеньяна, так и со стороны Вашингтона, могут легко обернуться войной, в которую окажутся втянуты Япония и Китай.

Вторым регионом, где может разгореться крупный конфликт, он называет Тайвань. Совсем недавно китайский дипломат Ли Кексин заявил, что Пекин "объединит Тайвань" с помощью военной силы в тот день, когда к острову причалят американские военные корабли.

При этом КНР усилила военную активность в регионе, против которой неоднократно выступали США. Кроме того, Вашингтон наращивает поставки оружия в Тайвань.

"Отношения, которые требуют предсказуемости и осторожной дипломатии, такие важные игроки, как Китай и США, кажется, готовы отдать на откуп неопределенности, которая может привести к разрушительному конфликту", — считает Фарли.

Далее в его списке идет Украина, ситуация в которой, по его словам, остается напряженной: перемирие на востоке постоянно нарушается, а протесты в Киеве и "дикая история" вокруг Михаила Саакашвили ставят под вопрос стабильность работы нынешнего украинского правительства.

С точки зрения Фарли, развал украинского правительства может привести к ряду последствий, чреватых обострением кризиса — в частности, к власти могут прийти представители ультраправых сил, из-за которых конфликт в Донбассе может вспыхнуть с новой силой.

Профессор также рассматривает сценарий, при котором Москва якобы усиливает свое присутствие на Украине в случае краха нынешней власти, что, в свою очередь, может привести к полномасштабному военному противостоянию между Россией и Западом.

Четвертым регионом, способным стать очагом Третьей мировой, Фарли называет южный фланг НАТО — в частности, Турцию. По его словам, отдаление Анкары от ЕС и США и ее сближение с Москвой является предвестником существенного изменения баланса сил в регионе.

Ни Турция, ни Россия, ни США не считают, что война является разумным способом разрешить сложившуюся дипломатическую ситуацию, подчеркивает автор. Однако изменение в балансе сил может повлиять на то, как будут развиваться события в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и на Кавказе.

Замыкает список Фарли Персидский залив. Он предлагает обратить внимание на конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном.

Профессор отмечает, что в этом регионе и раньше были конфликты, но в мировые войны они не перетекали. "Однако Эр-Рияд четко дал понять, что готов строить дипломатическую и военную коалицию против Ирана и, возможно, даже включить в нее Израиль. На фоне того, как Россия снова отстаивает свои позиции в регионе, удручающе легко представить себе, как все это перетечет в противостояние сверхдержав", — утверждает автор.

Фото © РИА Новости / Алексей Витвицкий