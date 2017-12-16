Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Государственная комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМ-07» к полету на МКС.

В гостиничном комплексе «Космонавт» состоялась традиционная предстартовая пресс-конференция космонавтов и астронавтов предстоящей экспедиции на МКС, передает МИА «Казинформ».

Час назад государственная комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМ-07» к полету на МКС.

В составе основного экипажа корабля «Союз МС-07» - члены длительной экспедиции МКС-54/55 -космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Их дублеры - российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.

Космонавты и астронавты ответили на вопрос, как они будут праздновать Рождество и Новый год на орбите. «У нас есть новогодние елочки, еще прибудут на «Драгоне», есть подарки, которые подписаны: вскрыть 25 декабря и 31 декабря 2017 года. Для тех, кто празднует Рождество и Новый год. Мы будем встречать Новый год 16 раз, начнем празднование на станции в 10 утра по Гринвичу, первой будет Япония»,- рассказал Антон Шкаплеров.

Японский астронавт Норишиге Канаи на вопрос, как он отнесся к сообщению, что дата возвращение их экипажа на Землю продлевается на несколько недель, ответил, что это будет дополнительный опыт общения и работы с его коллегами на орбите, замечательными людьми.

Астронавты рассказали о встрече со своими родными, прибывшими на Байконур и о том, что разговоры с ними ведутся только на земные темы: погода, еда, планы на будущее.

Скотт Тингл поведал о своей семье, которую назвал «веселой». У американского астронавта трое детей, двое уже взрослые, живут отдельно, а третий еще с родителями. «Я очень волнуюсь, ведь мне предстоит впервые увидеть Землю из космоса», - говорит Скотт.

На вопрос о том, как поднять престиж профессии космонавта, российский космонавт Антон Шкаплеров обратился с просьбой к журналистам побольше и простым языком рассказывать о космосе, работе космонавтов. А тем, кто мечтает стать космонавтом, не бояться пробовать себя, подавать заявку в отряд космонавтов. «Ведь мы - не супермены, а обычные люди», - сказал он.

На вопрос, мечтала ли Джаннет Эппс стать астронавтом, американка ответила, что, прежде, чем стать астронавтом, она понимала, то надо быть хорошим инженером. Она работала в НАСА, прошла долгий путь до полета в космос. «Главное, знать, что ты хочешь сделать в этой жизни», - сказала Джаннет. Членам экипажа МКС 54/55 предстоит провести на орбите около 300 экспериментов, одна треть из них на российском сегменте МКС, рассказал командир экипажа Антон Шкаплеров, который в третий раз встретит свой день рождения на орбите.

В завершении пресс-конференции состоялась специальная фотосессия российского космонавта Антона Шкаплерова с шайбой и Кубком Гагарина в честь 10-летия Континентальная хоккейной лиги (КХЛ), которые экипаж забирает с собой в космос.

Предполагается, что по возвращении из космоса шайба и Кубок будут переданы КХЛ, и на праздновании юбилея первый вброс шайбы произведет российский осмонавт Сергей Рязанский, который на днях вернулся из космоса.

Старт ТПК «Союз МС-07» запланирован на завтра, 17 декабря 2017 года с Гагаринской площадки космодрома Байконур, в 13 часов 21 минуту местного времени.

На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег российский космонавт Александр Мисуркин и два американских астронавта Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Фото: МИА Казинформ