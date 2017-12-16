Казахстанцев поздравили с днем Независимости президент ФРГ, генсек ОНН и генерал-губернатор Канады

Пожелания благополучия и процветания в адрес президента и народа Казахстана направили глав иностранных государств и руководителя международной организации.

На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и руководителя международной организации по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телеграмме на имя Нурсултана Назарбаева пишет: «В этот особый для Вас день я рассчитываю на активное участие и содействие Вашей страны в укреплении Организации Объединенных Наций и продвижении наших общих усилий по обеспечению мира, развития и прав человека для всех».

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме поздравления отмечает: «За теперь уже четверть века с момента установления дипломатических отношений политические, экономические, общественные и культурные связи между нашими странами получили многостороннее и интенсивное развитие. Германия и впредь останется надежным партнером Казахстана в деле укрепления демократии и верховенства закона».

Генерал-губернатор Канады Жули Пайетт в своем поздравительном письме выражает поддержку инициативе Казахстана по нераспространению ядерного оружия, а также отмечает миротворческие усилия и предпринимаемые меры по дальнейшему развитию в регионе.

Пожелания благополучия и процветания в адрес Главы государства и народа Казахстана также направили Император Японии Акихито, президенты Республики Сингапур Халима Якоб, Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, Мексики Энрике Пенья Ньето, Король Нидерландов Виллем-Александр, Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус.

Фото: reactor