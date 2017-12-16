В День Независимости торговый дом «AQMOL» расширил свою сеть

В столице состоялось открытие второго торгового магазина шаговой доступности «AQMOL» с участием акима Акмолинской области Малика Мурзалина и руководителей крупных товаропроизводителей региона, передает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Акимат Акмолинской области совместно с АО «НК «СПК Есиль» поддержали инициативу сельхозтоваропроизводителей по новому подходу к развитию продовольственного пояса Астаны путем создания торговой сети «AQMOL» для организованного сбыта выращенной и произведенной продукции в Акмолинской области. В торговой сети «AQMOL» астанчане смогут приобрести уже полюбившуюся многим свежую продукцию от известных акмолинских товаропроизводителей – это мясная и кисломолочная продукция, яйцо, колбасные и хлебобулочные изделия, а также ряд других товаров. Особенность новой торговой сети заключается в том, что производители напрямую работают с магазином, исключая цепочку посредников. Таким образом, вся продукция поступает на прилавки торговой сети в свежем виде и по доступным ценам, так как производители не несут дополнительных затрат при реализации своих товаров. Площадь второго торгового дома «AQMOL» практически в два раза больше ранее презентованного первого магазина и составляет 504,5 квадратных метров. Теперь торговую сеть астанчане смогут посетить и по адресу ул. Ш. Кудайбердиева, д.17/3, жилой комплекс «МУНАР».

Напомним, 11 ноября 2017 года в городе Астане состоялось открытие первого магазина торговой сети «AQMOL» по адресу ул. Р. Кошкарбаева, д.37, жилой комплекс «Нұр Аспан». Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны.

В состав учредителей торгового дома вошли более 10 крупных товаропроизводителей региона – это ТОО «Агрофирма «Родина», ПК «Ижевский», «Астана Агро Продукт», «Гормолзавод», ТД «Айна» и другие предприятия, выпускающие овощную, молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, растительные масла. В дальнейшем список товаропроизводителей и ассортимент товаров будет расширен.

Реализация проекта на I этапе предполагает открытие трех магазинов, на II этапе предусматривается расширение сети магазинов до 10 торговых точек, а также открытие оптово-распределительного центра товаропроизводителей Акмолинской области в городе Астана.

Между тем, до конца текущего года в столице планируется открытие третьего магазина «AQMOL».