В ЗКО в честь Дня независимости открыто 95 объектов

Аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравил западноказахстанцев с Днем Независимости и принял участие в торжественном открытии новых объектов.

Одним из них стала средняя школа №4, которая построена на месте старой, признанной аварийной школы. На строительство 4-этажной школы на 300 мест было затрачено свыше 950 млн. тенге, выделенных из госбюджета. С этим знаковым событием собравшихся на торжество учителей, родителей и школьников поздравил Кульгинов.

– Поздравляю вас со священным праздником – Днем независимости! Открытие школы – это большая радость для всех нас. В третью четверть ученики смогут сесть за парты в своей новой школе. Глава государства Н.Назарбаев уделяет огромное внимание образованию, ежегодно из бюджета выделяются значительные суммы на строительство, ремонт и материально-техническое оснащение объектов образования. Только в этом году в регионе мы открываем 24 объекта образования, из них 4 школы в Уральске, а также школы, интернаты, детские сады. Это результат заботы государства о населении. Президент страны пропагандирует культ знаний, говорит, что мы должны стать интеллектуальной нацией. Все эти благие дела свершаются благодаря единству, стабильности и труду каждого из нас, - сказал аким области в своей поздравительной речи.

В этот же день состоялось открытие музея «Рухани жаңғыру», открытого в рамках одноименной программы Президента. Его открытие стало возможным благодаря финансовой поддержке местного предпринимателя. В музее представлены экспонаты, рассказывающие об истории и становлении нашего государства, об истории Алашорды. Это, по словам акима области Кульгинова, дань уважения нашим предкам, которые пролили немало крови на пути обретения свободы и независимости.

Еще одним радостным событием для горожан стала сдача в эксплуатацию 9-этажного 180-квартирного жилого дома. Аким области поздравил жителей области с новосельем.

– По программе «Нурлы жер» в этом году строится 14 многоэтажных и 188 одноэтажных жилых домов. Часть из них сдается в эксплуатацию сегодня в честь Дня независимости. Всего до конца года новоселье отметят 1700 семей. Это большая радость. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем и достатком, - сказал аким области.

Стоит отметить, что в честь Дня независимости в ЗКО открывается 95 новых объектов. Среди них 77 жилых домов, благодаря чему 337 семей обретут собственное жилье. Также 8 социальных объектов, 2 из которых объекты образования, по три спортивных и культурных объекта. В этом году 55 населенных пунктов региона были обеспечены чистой питьевой водой, 7 из них подключены к централизованному водоснабжению именно в этот день. Помимо этого в Зеленовском районе открылся монумент «Менің елім», а в Каратобинском районе дом предпринимателей и убойная станция.

Фото: Темирболата Токмамбетова