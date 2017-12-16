Исекешев посетил новые социальные объекты столицы

В начале 2018 года в Астане запланировано открытие еще четырех детсадов.

В День Независимости аким Астаны посетил новый спорткомплекс и детский сад, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Вначале Асет Исекешев осмотрел недавно построенный крытый футбольный стадион на территории школы-лицея № 59, который расположен по улице Сауран, 5/1. Площадь спортивного сооружения, строительство которого осуществлялось впервые в рамках инвестиционного проекта по государственно-частному партнерству (ГЧП), составляет 2 296 квадратных метров.

По словам руководителя городского управления образования Ануара Жангозина, это единственный в столице крытый футбольный стадион, расположенный рядом со школой. В нем одновременно могут заниматься спортом не только учащиеся школы-лицея № 59, но и жители ближайших жилых массивов.

Следующим объектом, который посетил Асет Исекешев, стал новый детский сад № 93 «Айгөлек» на 240 мест, расположенный по улице К. Азербаева, 12/1. Здесь дети будут обучаться на государственном и русском языках.

Детский сад «Айгөлек» был построен за счет республиканского бюджета и рассчитан на 240 мест со штатной численностью порядка 80 сотрудников.

Напомним, сегодня в Астане функционируют 327 дошкольных организаций образования различного типа; госзаказ размещен в 175 частных садах.

В начале 2018 года в Астане запланировано открытие еще четырех детсадов, из которых один государственный и три сада в рамках государственно-частного партнерства.