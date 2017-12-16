В День Независимости РК в СКО открыт самый большой торгово-развлекательный центр

В День Независимости Республики Казахстан в Петропавловске открыли торгово-развлекательный центр «City Mall», который стал отличным подарком для горожан. Общая площадь объекта 25 тысяч квадратных метров. Благодаря открытию центра создано более 600 рабочих мест. В ТРЦ представлены лучшие мировые бренды: Kari, «Ballizza», «Mustang», Детский мир и многие другие. С главным праздником страны и открытием знакового объекта для региона поздравил аким области Кумар Аксакалов.

«Мы открываем объект, который очень был нужен городу. Торгово-развлекательный центр соответствует всем современным требованиям. Все это делается для того, чтобы город был лучше, привлекательнее, чище. Экономика города и области растет. Подводя итоги 11 месяцев по всем направлениям это и промышленность, и сельское хозяйство, и предприятия города видна тенденция роста - работают лучше. Поздравляю североказахстанцев с Днем Независимости РК! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!», - отметил Кумар Аксакалов.

В ходе открытия глава региона посетил сети торгово-развлекательного комплекса. Одна из них крупнейшая динамично развивающаяся торгово-розничная сеть №1 в Казахстане «Magnum Cash & Carry».

Кумар Аксакалов отметил, что особо важным преимуществом магазинов «Magnum» являются низкие цены на самые востребованные потребителями товары.

Также глава региона акцентировал внимание на товары североказахстанских производителей. В торговой сети «Magnum» представлено около 80% колбас местного производства.

«Нам необходимо проводить мониторинг, если будет появляться колбасы других производителей, то это должно быть сигналом для наших товаропроизводителей, чтобы они ориентировались. Ведь ассортимент должен постоянно обновляться», - сказал аким области.

С появлением «City Mall» североказахстанцам не придется для посещения торгово-развлекательных центров ездить в Астану, Алмату, Омск и другие города рассказал учредитель «Торговаой компании МДМ» Дадашов Мехти Муталлим оглы.

«Торговый центр построен для жителей нашей области. В планах расширятся. Приглашаю всех в наш торговый центр не только сделать покупки, но и отдохнуть. У нас два красивых фонтана, кинотеатр, боулинг. Цены доступные. Пользуясь, случаем, поздравляю всех казахстанцев с замечательным праздником Днем Независимости Республики Казахстан», - сказал он.

Тысячи североказахстанцев пришли на открытие торгово-развлекательного комплекса «City Mall». Среди них житель 20 микрорайона Руслан Жанбатыров. Он отмечает, что цены его приятно удивили.

«Продукты питания свежие и хорошие. Цены пониже, чем я всегда закупаюсь. Мне нравится, что такой комплекс открыли возле моего дома. Это очень удобно» - делится покупатель.

Вера Михайленко приехала из района им.М.Жумабаева говорит, что открытия очень ждала.

«Я когда заезжала в город очень в глаза бросилось такое красивое, с современным освещением здание. Вот узнала об открытии и решила приехать. Закупили елочные игрушки и подарки к новому году. Очень порадовала цена, которая значительно ниже. Я приценивалась уже, так что с уверенностью говорю об этом» - отметила женщина.

Пришлись по душе североказахстанцам и супермаркет бытовой техники и строительных материалов, магазин промышленных товаров, развлекательный центр, а также широкий спектр услуг: кинопарк, ресторан, кафе, детская зона, фуд-корн, боудинг, батутный центр, бутики мировых брендов. Парковка ТРЦ «City Mall» рассчитана на 500 автомобилей.

Отметим, что в Петропавловске идет строительство еще одного торгово-развлекательного центра, который будет сдан осенью 2018 года.