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Немецкие учёные нашли новое применение сперме

16 декабря 2017, 19:08

С помощью мужских половых клеток, снабжённых специальными датчиками и лекарством, экспертам удалось всего за три дня уничтожить 87% раковых клеток в женских репродуктивных органах.

Немецкие учёные Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница предложили использовать сперматозоиды для лечения рака органов женской репродуктивной системы. Соответствующее исследование опубликовано в ACS Nano, сообщает life.ru.

В ходе эксперимента специалистам удалось с помощью сперматозоидов всего за три дня уничтожить 87% раковых клеток в женских репродуктивных органах, поражённых раковой опухолью.

Сообщается, что учёные использовали мужские половые клетки для того, чтобы точечно доставить к раковым тканям матки противоопухолевый препарат доксорбуцин. Для этого сперматозоиды обрабатывали лекарством и снабжали специальными магнитными микромоторами с помощью которых можно было задавать движение клеток в организме. После сперматозоид прикреплялся к опухолевым тканям и из его головки выходил доксорбуцин.

В докладе отмечается, что такой способ позволяет избежать побочных эффектов терапии, связанных с попаданием доксорубицина на здоровые ткани.

Также, по предположению специалистов, такие спермороботы могут использоваться для лечения эндометриоза или для предотвращения внематочной беременности.

Фото: Большая медицинская энциклопедия


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