Любителей потискать щенков предупредили об опасной инфекции

Центр контроля и профилактики заболеваний США предупредил о новый инфекции, зафиксированной уже в 17 штатах. По словам специалистов, она передается через щенков, с которыми у больных был тактильный контакт. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время к врачам обратились 97 человек, 22 из них госпитализированы. У всех больных обнаружены кампилобактеры – микроорганизмы, которые вызывают диарею, слабость, боли в животе, рвоту и высокую температуру. Подчеркивается, что воздействию бактерий подвержены как животные, так и их хозяева, однако у собак симптомы заболевания не всегда очевидны.

Ученым уже удалось установить источник инфекции. Оказалось, что большинство заболевших имели контакт со щенками из сети зоомагазинов Petland. Некоторые больные оказалась работниками компании.

Во избежание заражения специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после контакта с питомцем. При появлении признаков недомогания необходимо сразу обратиться к врачу, подчеркивают сотрудники центра.

Фото: РИА Новости