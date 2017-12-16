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Землетрясение произошло в 334 км от Алматы

16 декабря 2017, 20:08

Энергетический класс землетрясения составил 10,7, магнитуда - 4,7.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 334 км от Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на some.kz.

По данным сети сейсмических станций «Сейсмической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК», землетрясение зарегистрировано 16 декабря в 16.02 часов алматинского времени на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 10,7, магнитуда - 4,7. Очаг залегал на глубине 20 км.

Фото: МИА Казинформ


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