Казахстан проиграл Беларуси

Сборная Казахстана по хоккею уступила во втором товарищеском матче подряд.

Сегодня на льду Чижовка-Арены состоялся ответный матч национальных сборных Беларуси и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На десятой минуте Дмитрий Гренц реализовал большинство и вывел сборную Казахстана вперед. Белорусы смогли отыграться на 44-й минуте, когда отличился Максим Парфеевец. В итоге игра перешла в овертайм, где сильнее оказались хозяева льда, победу которым принес Виктор Туркин.

Напомним, вчера белорусы с легкостью обыграли команду Юрийса Михайлиса - 3:0. Ранее сборная Казахстана победила Украину в двух товарищеских матчах в Киеве, которые прошли 12 и 13 декабря - 5:1, 3:0.

Беларусь - Казахстан - 2:1 (0:1,0:0, 1:0, 1:0) ОТ

Шайбы:

0:1 - Дмитрий Гренц (Бурделев, Ибрайбеков) - 09:43 Б.

1:1 - Максим Парфеевец (Туркин, Заламай) - 44:39.

2:1 - Виктор Туркин ОТ

Штраф: 8-16

Вратари:

Карнаухов - Мальгин

Чижовка-Арена. 530 зрителей.