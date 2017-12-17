Саакашвили передал Порошенко письмо с предложением помириться

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором предлагает помириться, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявил о необходимости договариваться с Порошенко.

"У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию", — говорится в сообщении.

В команде Саакашвили заявили, что не знают, обращался ли их лидер к Порошенко. "Я такого не знаю. У нас примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора", — цитирует ТСН слова члена партии Саакашвили "Движение новых сил" Юрия Деревянко.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии противозаконной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Фото: РИА Новости