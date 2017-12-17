Полицейские за долги выдворили из дома престарелых 93-летнюю американку

В сети появилось видео задержания 93-летней американки, которую полиция силой выдворила из дома престарелых из-за якобы неоплаченной ренты. Ролик доступен на YouTube, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 12 декабря. Как сообщает WKMG News 6, стражей порядка вызвала хозяйка общежития, где проживала пенсионерка Хуанита Фитцжеральд. Домовладелица сообщила, что женщина не платила три месяца, объясняя это тем, что скоро умрет. Также Фитцжеральд жаловалась на плесень в помещении.

Когда прибыли полицейские, пенсионерка отказалась покидать дом и заявила: "Я никуда не пойду, пока вы не вынесете меня отсюда". После чего сотрудники правоохранительных органов на руках перенесли ее в автомобиль.

В участке женщину переодели в оранжевую форму арестанта и надели на нее наручники. Два дня спустя она была освобождена под обязательство явиться на судебное разбирательство.

При этом, как пишет The Independent, Фитцжеральд утверждает, что домовладелица отказалась принимать от нее деньги. "Я заплатила за аренду в сентябре, но когда она (хозяйка — прим. ред.) решила выкинуть меня оттуда, она больше не принимала оплату", — пояснила женщина.

Также она заявила, что, несмотря на то, что у нее есть сын, проживающий в другом штате, она не хочет никакой помощи от своей семьи, передает WKMG News 6. После освобождения из тюрьмы женщина временно остановилась в доме своего друга.

Фото: РИА Новости