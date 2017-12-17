Исекешев извинился перед жителями Астаны за перенесенный салют

Аким Астаны Асет Исекешев принес извинения жителям и гостям столицы за перенос салюта в честь Дня Независимости республики, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отреагировал на возмущение пользователей соцсетей, которые жаловались в Facebook.

"Приносим извинения", - написал Исекешев. Однако на вопрос одного из пользователейя, можно ли было заранее оповестить людей об изменении графика празднования, аким не ответил.



Напомним, ранее власти столицы сообщали горожанам, что праздничный салют дадут 16 декабря в 22.00. Однако не дождавшись обещанного зрелища начали расходится. Первые залпы фейерверков прогремели только спустя час - в 23.00 по времени Астаны.





Фото: Мухтар Холдарбеков



