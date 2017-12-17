Молодежная сборная Казахстана вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Спустя восемь лет молодежная сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Случилось это после разгрома французов - 6:1. По шайбе забросили Саян Данияр, Александр Мелихов , Никита Назаренко, Муса Гусейнов и Адиль Бекетаев. У французов отличился Жюльен Мюно. Данный успех позволил набрать 13 очков и оставить позади Латвию, Германию, Францию, Австрию и Венгрию.

Таким образом,в следующем году казахстанская «молодежка» сыграет с сильнейшими сборными мира. Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го в Канаде.

Напомним, что наша сборная играла в элите последний раз в 2009 году и проиграла все четыре матча с общей разницей забитых и пропущенных шайб 2:46.

Фото: Ottawa Citizen