В России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей, что составляет 104,1% от прожиточного минимума пенсионера.

В России больше нет пенсионеров, чей ежемесячный доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России, пишет РИА Новости.

"В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания", — говорится в документе.

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей, что составляет 104,1% от прожиточного минимума пенсионера. Неработающие пенсионеры получают социальную доплату до уровня ПМП в регионе проживания — в текущем году ее получали 3,9 миллиона человек, отметили в ПФР.

Фото: РИА Новости