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Хозпостройки и частный дом сгорели в Алматы

19 декабря 2017, 00:11

Причину возникновения пожара будет устанавливать Департамент по ЧС Алматы.

Хозпостройки загорелись в Наурызбайском районе Алматы по улице Ашимова.

Как рассказала Sputnik Казахстан хозяйка, на кровлю жилого частного дома пламя перекинулось с горящих хозпостроек. Благодаря вовремя прибывшим пожарным удалось избежать возгорания находящихся рядом жилых домов.

Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Департамент по ЧС Алматы выяснит, что стало причиной пожара.

Фото: ru.sputniknews.kz


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