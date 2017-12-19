Хозпостройки и частный дом сгорели в Алматы
Причину возникновения пожара будет устанавливать Департамент по ЧС Алматы.
Хозпостройки загорелись в Наурызбайском районе Алматы по улице Ашимова.
Как рассказала Sputnik Казахстан хозяйка, на кровлю жилого частного дома пламя перекинулось с горящих хозпостроек. Благодаря вовремя прибывшим пожарным удалось избежать возгорания находящихся рядом жилых домов.
Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Департамент по ЧС Алматы выяснит, что стало причиной пожара.
Фото: ru.sputniknews.kz
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