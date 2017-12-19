Пользователи соцсетей сделали Медведева главным героем из анекдота Путина про кортик

На этот раз авторы постов сделали недвусмысленный намек.

В соцсетях и телеграм-каналах в очередной раз высмеяли премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет tsargrad.tv.

Пользователи соцсетей не могут оставить в покое премьер-министра России Дмитрия Медведева. Честно признаться, он сам дает постоянные поводы для жестких ухмылок со стороны активных пользователей соцсетей и телеграм-каналов.

На этот раз авторы постов сделали недвусмысленный намек. На фото запечатлены Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Последний внимательно смотрит на часы. Ниже юмористы сделали "говорящую" подпись.

Путин: "Где кортик?"

Медведев: "Московское время 12 часов 30 минут!"

Все, кто смотрел большую пресс-конференцию, которую на прошлой неделе давал глава государства, сразу вспомнили эти цитаты. Тогда Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о бюджете Минобороны России.

Фото: globallookpress.com