Британец приехал в Актобе в поисках депортированной прабабушки

В Актобе из Лондона приехал потомок депортированной в 1940 году из Западной Беларуси польки Юзефы Буйдовой. 39-летний фотограф Майкл Сагатис узнал о своей прабабушке случайно, и ее тяжелая судьба не оставила его равнодушным, передает МИА «Казинформ».

«Моя бабушка переехала из Польши в Великобританию после войны. Родовым древом, историей семьи я особо не интересовался. Жил как все. Все изменилось 2 года назад, когда умерла тетя Зоша. У нее не было ни мужа, ни детей. Мы как единственные родственники приехали в ее дом, чтобы разобрать вещи. Как оказалось, у тети Зоши была страсть к собирательству. Она ничего не выбрасывала. В ее доме, в гараже было так много коробок, пакетов, их было не 100, а казалось 1000. Разбором всех этих вещей занялся мой отец, я помогал ему в свободное время. Конечно 90 процентов оказалось просто мусором, но 10 процентов - были очень ценные для нашей семьи артефакты. Однажды, выбрасывая в мусор очередной пакет, я наткнулся на очень старый сверток, внутри я нашел 25 писем на старопольском языке от моей прабабушки Юзефы, депортированной из Западной Беларуси, своим детям», - рассказывает М.Сагатис.

Майкл обратился к переводчикам, в архивы и начал распутывать сложный клубок семейной истории.

«У меня был выбор: или начать исследовать историю своей семьи и прабабушки или ничего не делать. Я решил, что буду исследовать», - говорит Майкл.

М.Сагатис изучил не только письма, он обратился и получил помощь в изучении российского архива из Московского института межгосударственных отношений, он побывал в Беларуси, в Польше, где разыскал всех детей Юзефы и собрал фотографии, составил родовое древо, нашел друзей и в Казахстане. Начал писать книгу, где собрал все документы, фотографии, письма. И вот последним пунктом назначения стал Актобе - последнее пристанище его прабабушки. Актобе он посвятит отдельную главу книги.

Как оказалось, 25 писем были написаны Юзефой Буйдовой с 1940 по 1941 год и присланы из Актюбинска в белорусскую деревню Корсаки, где жили ее дети. Дети писали ей в ответ.

«У Юзефы было шестеро детей: четверо дочерей и двое сыновей. Младший сын умер в молодости. Ее сын Алоиз Буйдо был польским полицейским, за это НКВД его арестовал, было принято решение депортировать всю семью. Однако детям Юзефы, которые к тому времени были взрослыми, удалось спрятаться и избежать депортации, ее муж к тому времени умер. Ее поездом вывезли в Казахстан.

Судя по письмам, Юзефа было очень строгой женщиной. Находясь в ссылке в другой стране, она пыталась контролировать жизнь своих детей в Польше. Ранние письма Юзефы полны оптимизма, она писала так, как если бы планировала вернуться домой. В последних письмах чувствуется удрученность, тяготы жизни давят на женщину, она понимает, что не сможет вернуться, она требует от детей позаботиться о ней, выслать денег, так как здесь все дорого: и картошка, и хлеб, и мясо. Она пишет в письмах, как борется за существование, боль чувствуется во всех ее письмах. Это шокировало меня, ведь люди умирали от голода », - говорит Майкл Сагатис.

Возможно, эти письма повлияли сильнее на ее дочь Ванду, которая, покинув Польшу, через Италию переезжает в Великобританию. Остальные дочери Юзефы также переехали из Беларуси дальше, в Западную Польшу, чтобы не быть гражданами СССР и не быть депортированными по национальному признаку «как неблагонадежные элементы», считает М.Сагатис.

Юзефа писала, что харкает кровью, наверное, она умерла от туберкулеза, в 1941 году письма от нее прекратились, рассказывает М.Сагатис.

Приехав в Актобе, Майкл связался с председателем польского центра «Святло» Еленой Цибульской и занялся поисками дома, где жила Юзефа. Судя по письмам, она жила в Актобе по ул.Промышленная №5. Раньше там были бараки, которые затем снесли и построили многоэтажный дом. Поиски могилы пока не принесли результата.

По словам местных поляков, в 40-х годах всех заключенных и польских переселенцев хоронили на старом кладбище в Жилгородке. Некоторые могилы не имеют надписей, только номера, некоторые обрушены, многие занесло снегом. Поиском могилы прабабушки Майкл планирует заняться следующим летом. В актюбинском архиве удалось найти только списки переселенных поляков, что требует дальнейшего изучения.

20 декабря при поддержке польского центра Майкл планирует провести в Доме дружбы вечер памяти своей прабабушки с артистическим чтением ее писем на польском, русском и казахском языках.

В дальнейших планах - выпуск книги о судьбе Юзефы Буйдовой на английском, польском и русском языках.

Фото: ИнтерКарго