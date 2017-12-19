США считают, что КНДР ищет возможность "убить миллионы американцев"
19 декабря 2017, 01:53
Это следует из текста стратегии, опубликованной на сайте Белого дома.
Вашингтон считает, что КНДР ищет возможность "убийства миллионов американцев" с помощью ядерного оружия, говорится в новой стратегии нацбезопасности США, пишет РИА Новости.
"Северная Корея ищет возможности для убийства миллионов американцев с помощью применения ядерного оружия", — следует из текста стратегии, опубликованной на сайте Белого дома.
Фото: РИА Новости
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