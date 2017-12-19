"Барыс" одержал победу над "Слованом"

Столичный «Барыс» одержал победу в Братиславе, передает sport.inform.kz.

После Кубка Первого канала возобновился регулярный чемпионат КХЛ, и «Барыс» начал свою выездную серию в столице Словакии.

Найджел Доус получил небольшую передышку, а в Братиславе к команде присоединились защитники молодежной сборной Казахстана Валерий Орехов и Кирилл Полохов, завоевавшие золотые медали Чемпионата мира в Куршавеле. В составе «Слована» выступают экс-барысовцы Лукаш Кашпар, Кэм Баркер, а нападающий Элизер Щербатов знаком казахстанским болельщикам по играм в составе «Бейбарыса». Плюс команду возглавляет Эдуард Занковец, покинувший «Барыс» после Чемпионата мира в Киеве. Поэтому для астанчан эта встреча стала серьезным испытанием на фоне не самого удачного периода.

Гости из Астаны начали достаточно резво, и в одной из атак Сагадеев, прорвавшись к воротам, мог отличиться, но шайба пролетела в опасной близости. Затем Гурков от левого борта прострелил на пятак, и Старченко в касание замыкал, но попал в Штепанека. В другой контратаке Никулин с кистей угодил в штангу. Хозяева дважды играли в большинстве, и ближе всех к успеху был Геноуэй, но не попал в пустой угол.

Во втором периоде «Слован» имел небольшое преимущество, особенно усердствовала тройка Элизера Щербатова, часто вынуждавшая защитников ошибаться при выходе из зоны. «Барыс» не отсиживался в обороне, и основная угроза исходила от стартового звена. Но все же «Слован» был ближе к тому, чтобы выйти вперед. Вездесущий Щербатов бросил в штангу с двух метров, когда Карлссон был практически отыгран. А в заключительной трети наступила развязка. Семёнов набросил от синей линии, и Шевченко на ближней штанге оставил Штепанека не у дел - 0:1. «Слован» ответил своими позиционными розыгрышами, один из которых должен был завершиться взятием ворот, но в последний момент Даллмэн отвел угрозу, подхватив шайбу после попадания Бойчака в штангу. А за 18 секунд до сирены Вей выиграл вбрасывание и Даллмэн установил окончательный счет, отправив вторую шайбу в пустые ворота - 0:2.

20 декабря «Барыс» сыграет в Москве с «Динамо».

«Слован» (Братислава) - «Барыс» (Астана) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Шевченко (Семёнов), 49:07 0:2 - Даллмэн (Вей), 58:42 ПВ

Вратари: Штепанек - Карлссон

Статистика матча:

Броски: 51-51 ; Броски в створ: 28-23 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 29-34 ; Блокированные броски: 10-8 ; Силовые приемы: 15-9 ; Время в атаке: 11:49-09:04 ; Штраф: 4-14

Фото ХК Барыс