Данэлию Тулешову поздравили Токаев и Мухамедиулы

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил 10-летнюю Данэлию Тулешову с победой в украинском конкурсе "Голос. Дети", передает Zakon.kz.

Текст поздравления Токаев разместил в своем Twitter-аккаунте: «Данелия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе "Голос. Дiти". Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов».

Данелия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе « Голос. Дiти». Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов. Данелия хорошо выступила на торжественном приеме в Астане по случаю 26-летия Независимости РК — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 18 декабря 2017 г.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также отметил победу девочки в Facebook: «Хочу от всей души поздравить Данэлию Тулешову из Алматы с победой на вокальном конкурсе "Голос. Діти" в Украине. Браво! Удивительный вокал и потрясающий талант! Поздравляю с победой!».

Димаш Кудайбергенов присоединился к поздравлениям: «Я от всей души поздравляю всех своих земляков и хочу поблагодарить Данелию за прекрасный подарок ко дню независимости Казахстана. Мы тебя любим!».

Напомним, накануне стало известно, что в финале вокального проекта девочка исполнила украинскую песню. Телефонное и SMS голосование зрителей дало победу в четвертом сезоне шоу Данэлии.

Данэлия Тулешова — обладательница «Бриллиантовой руки» конкурса «Детская новая волна-2015». Девочка также успела поработать в дуэтах с популярными певицами Валерией, Жасмин, Нюшей, Lido. Участие в музыкальном конкурсе "Голос. Діти" сделало ее звездой интернета.