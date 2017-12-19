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Данэлию Тулешову поздравили Токаев и Мухамедиулы

19 декабря 2017, 06:29

Юная казахстанка победила в вокальном проекте "Голос. Дети" Украины.

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил 10-летнюю Данэлию Тулешову с победой в украинском конкурсе "Голос. Дети", передает Zakon.kz.

Текст поздравления Токаев разместил в своем Twitter-аккаунте: «Данелия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе "Голос. Дiти". Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов».

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также отметил победу девочки в Facebook: «Хочу от всей души поздравить Данэлию Тулешову из Алматы с победой на вокальном конкурсе "Голос. Діти" в Украине. Браво! Удивительный вокал и потрясающий талант! Поздравляю с победой!».

Димаш Кудайбергенов присоединился к поздравлениям: «Я от всей души поздравляю всех своих земляков и хочу поблагодарить Данелию за прекрасный подарок ко дню независимости Казахстана. Мы тебя любим!».

Напомним, накануне стало известно, что в финале вокального проекта девочка исполнила украинскую песню. Телефонное и SMS голосование зрителей дало победу в четвертом сезоне шоу Данэлии.

Данэлия Тулешова — обладательница «Бриллиантовой руки» конкурса «Детская новая волна-2015». Девочка также успела поработать в дуэтах с популярными певицами Валерией, Жасмин, Нюшей, Lido. Участие в музыкальном конкурсе "Голос. Діти" сделало ее звездой интернета.


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