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Анна Курникова родила двойню от Энрике Иглесиаса

19 декабря 2017, 06:38

Отношения Иглесиаса и Курниковой начались в 2001 году.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила двойню испанскому певцу Энрике Иглесиасу, пишет Р-Спорт.

Роды состоялись в выходные в Майами, мальчика назвали Николас, девочку - Люси. В материале говорится, что в последний год Курникова, которой в июне исполнилось 36 лет, не появлялась на публичных мероприятиях, а ее беременность держалась в секрете.

Отношения Иглесиаса и Курниковой начались в 2001 году. Информация о том, что они связали себя узами брака, периодически поступала в СМИ, но пара ее опровергала, утверждая, что свадьбы у них в планах не было.

Курникова - экс-первый номер мирового рейтинга в парном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Россиянка выиграла 16 титулов в парах, в том числе дважды - Открытый чемпионат Австралии, в одиночном разряде доходила до полуфинала Уимблдона. С 2003 года Курникова не выступает на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото © AFP 2017/ Doug Benc


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