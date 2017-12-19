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В США за чертой бедности живут более 40 млн человек

19 декабря 2017, 08:38

Об этом заявили в ООН.

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон после визита в Соединенные Штаты заявил, что каждый восьмой американец оказался за чертой бедности, пишет Росбалт.

«Американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. Происходит это в связи с тем, что сейчас в США у людей самые низкие возможности повысить свой социальный статус по сравнению с любой другой богатой страной мира», — отметил Олстон в своем докладе.

Он подчеркнул, что развитые технологии США не используются для оказания помощи 40 млн человек, которые живут в условиях бедности. «Обладая огромным благосостоянием, страна отходит от своей основополагающей приверженности правам человека», — сказал Олстон.

Также сотрудник ООН уверен в том, что из-за нынешней политики президента США Дональда Трампа масштабы бедности в стране будут только расти.

Фото © СС0 Public Domain


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