В Китае четыре человека умерли от чумы
Органы здравоохранения ввели карантин в госпитале и по месту жительства погибшего.
Четвертый в этом году человек скончался от септической формы чумы в провинции Ганьсу на севере Китая.
Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи подтвердила смерть пастуха из Субей-Монгольского автономного уезда. Сейчас под медицинским наблюдением находятся все, кто контактировал с умершим.
Органы здравоохранения ввели карантин в госпитале города Субей, где находился на лечении больной, а также по месту его жительства.
В июле этого года в провинции Ганьсу от чумы уже умерли три человека. Данную информацию желательно учитывать при планировании поездок в КНР.
Источник: Росбалт. Фото © СС0
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