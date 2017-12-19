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В Китае четыре человека умерли от чумы

19 декабря 2017, 08:42

Органы здравоохранения ввели карантин в госпитале и по месту жительства погибшего.

Четвертый в этом году человек скончался от септической формы чумы в провинции Ганьсу на севере Китая.

Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи подтвердила смерть пастуха из Субей-Монгольского автономного уезда. Сейчас под медицинским наблюдением находятся все, кто контактировал с умершим.

Органы здравоохранения ввели карантин в госпитале города Субей, где находился на лечении больной, а также по месту его жительства.

В июле этого года в провинции Ганьсу от чумы уже умерли три человека. Данную информацию желательно учитывать при планировании поездок в КНР.

Источник: Росбалт. Фото © СС0


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