Токаев: Новая книга президента - очень содержательный труд

Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев дал оценку новой книге президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», сообщает Zakon.kz.

В своем твиттер-аккаунте сенатор отметил: «Новая книга Президента «Эра Независимости» - очень содержательный труд, в котором представлены реальные факты. Без сомнения, книга будет пользоваться большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом».

Елбасымыздың "Тәуелсіздіктің Дәуірі" атты жаңа кітабы өте мазмұнды, шынайы деректерді көрсететін бірегей шығарма, ол елімізде де, шетелде де үлкен сұранысқа ие болатыны сөссіз. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 19 декабря 2017 г.

Издание было презентовано в Астане накануне Дня Независимости. Эпиграф гласит: «Эта книга посвящена моему народу, который всегда меня поддерживал. Народу, который уверенно идет в будущее своим собственным казахстанским путем!».

В книге уделено много внимания характеристике этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на сложнейшие внутренние и внешние вызовы первых десятилетий независимости.

Фото с сайта inform.kz