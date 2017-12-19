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Токаев: Новая книга президента - очень содержательный труд

19 декабря 2017, 08:51

Издание было презентовано в Астане накануне Дня Независимости.

Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев дал оценку новой книге президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», сообщает Zakon.kz.

В своем твиттер-аккаунте сенатор отметил: «Новая книга Президента «Эра Независимости» - очень содержательный труд, в котором представлены реальные факты. Без сомнения, книга будет пользоваться большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом».

Издание было презентовано в Астане накануне Дня Независимости. Эпиграф гласит: «Эта книга посвящена моему народу, который всегда меня поддерживал. Народу, который уверенно идет в будущее своим собственным казахстанским путем!».

В книге уделено много внимания характеристике этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на сложнейшие внутренние и внешние вызовы первых десятилетий независимости.

Фото с сайта inform.kz


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