Токаев: Новая книга президента - очень содержательный труд
Издание было презентовано в Астане накануне Дня Независимости.
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев дал оценку новой книге президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», сообщает Zakon.kz.
В своем твиттер-аккаунте сенатор отметил: «Новая книга Президента «Эра Независимости» - очень содержательный труд, в котором представлены реальные факты. Без сомнения, книга будет пользоваться большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом».
Елбасымыздың "Тәуелсіздіктің Дәуірі" атты жаңа кітабы өте мазмұнды, шынайы деректерді көрсететін бірегей шығарма, ол елімізде де, шетелде де үлкен сұранысқа ие болатыны сөссіз.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 19 декабря 2017 г.
Издание было презентовано в Астане накануне Дня Независимости. Эпиграф гласит: «Эта книга посвящена моему народу, который всегда меня поддерживал. Народу, который уверенно идет в будущее своим собственным казахстанским путем!».
В книге уделено много внимания характеристике этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на сложнейшие внутренние и внешние вызовы первых десятилетий независимости.
Фото с сайта inform.kz
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