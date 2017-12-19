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На северо-востоке США к поверхности земли медленно движется магма

19 декабря 2017, 09:02

Исследователи уверены, что для подобного образования естественным исходом будет извержение.

Американские ученые обнаружили под землей на северо-востоке США в штатах Вермонт, Нью-Гэмпшир и Массачусетс огромные массы магмы, которая поднимается к поверхности. Расплавленные породы находятся на глубине в 200 км.

Термическая аномалия представляет собой пузырь диаметром 400 км, температура которого на сотни градусов выше окружающей среды, передает РИА Новости.

Исследователи уверены, что для подобного образования естественным исходом будет извержение. Однако до него могут пройти миллионы лет.

Фото © СС0


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