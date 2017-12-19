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Forbes назвал самой богатой американской знаменитостью Джорджа Лукаса

19 декабря 2017, 09:04

Состояние человека, придумавшего киновселенную «Звездные войны», издание оценило в $5,5 млрд.

Режиссер Джордж Лукас назван журналом Forbes богатейшей американской знаменитостью 2017 года. Состояние человека, придумавшего киновселенную «Звездные войны», издание оценило в $5,5 млрд, передает ТАСС.

Второе место в этом списке Forbes отдано режиссеру Стивену Спилбергу, капитал которого достигает $3,6 млрд. На третьей строчке рейтинга — телеведущая и владелица собственного канала Опра Уинфри ($2,8 млрд).

Затем идут бывший баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэперы Дидди ($820 млн) и Джей-Зи ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн) и еще один рэп-исполнитель Доктор Дре ($740 млн). Замыкает рейтинг писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).

Общая сумма капитала десяти участников почетного списка составляет $18 млн.

Фото: соцсети


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