Forbes назвал самой богатой американской знаменитостью Джорджа Лукаса
Состояние человека, придумавшего киновселенную «Звездные войны», издание оценило в $5,5 млрд.
Режиссер Джордж Лукас назван журналом Forbes богатейшей американской знаменитостью 2017 года. Состояние человека, придумавшего киновселенную «Звездные войны», издание оценило в $5,5 млрд, передает ТАСС.
Второе место в этом списке Forbes отдано режиссеру Стивену Спилбергу, капитал которого достигает $3,6 млрд. На третьей строчке рейтинга — телеведущая и владелица собственного канала Опра Уинфри ($2,8 млрд).
Затем идут бывший баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэперы Дидди ($820 млн) и Джей-Зи ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн) и еще один рэп-исполнитель Доктор Дре ($740 млн). Замыкает рейтинг писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).
Общая сумма капитала десяти участников почетного списка составляет $18 млн.
Фото: соцсети
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