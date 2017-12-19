В Алматы вырос спрос на трехкомнатные квартиры

Отмечается также некоторое снижение внимания к пока ещё лидирующему формату — однокомнатным квартирам.

Интересное явление обнаружили эксперты сайта, изучив статистику уникальных поисковых запросов за 2017 год, пишет "Крыша".

В последнее время выросла популярность просторных квартир — количество поисковых запросов относительно трехкомнатных квартир возросло.

В этом году таких запросов оказалось примерно на 15–20 % больше, причём эти показатели растут быстрее, чем по другим сегментам.

Отмечается также некоторое снижение внимания к пока ещё лидирующему формату — однокомнатным квартирам. В ряде регионов оно проявляется сильнее — скорее всего, пользователи делают выбор в пользу 2- и 3-комнатного жилья, пишет издание.

Как правило, трёшки ищут в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах. Диапазон запрашиваемых цен составляет в основном от 20 до 30 миллионов тенге. При этом потенциальные покупатели интересуются квартирами площадью не менее 70 кв метров. Такой тренд риэлторы считают вполне логичным.

«Трёхкомнатными квартирами стали интересоваться чаще, это действительно так. Зачастую такое жильё подбирается для небольших семей. Например, три человека — двое взрослых и один ребёнок или вовсе молодые пары, только задумывающиеся о детях. Они смотрят на перспективу. К тому же сейчас цены приблизились к реальным, и кто копил на двушку, теперь может позволить себе трёшку», — говорит директор агентства недвижимости Лариса Степаненко.

Фото с сайта sodul.com